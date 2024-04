Lite hus til en liten pris: 50 m² for € 40 000

Tallrike arkitekter har erkjent hva som er viktig i dag: Boareal blir stadig mindre i byen og på landet, og vi setter generelt mer pris på bærekraftig bygging og liv. Dette påvirker nok også det store antallet minihus, bittesmå hus og trehus som nå er tilgjengelig for – noen ganger – svært lite penger (med tanke på at det er et hus). Vil du kjøpe et lite hus eller bygge et bittelite hus?

De modulære boligprisene er generelt rimelige.

Her kan du for eksempel se et lite prefabrikkert hus for 2 personer, type «modulært hustre».

Er du litt overveldet av alle mulighetene som åpner seg for deg? Vi har satt sammen noen flotte modulære hus så du kan velge det huset som passer deg best. Du finner den aktuelle artikkelen her: ’10 fantastiske modulhus’