Hvordan bli kvitt treorm fra gulv og skap?

Synes du det er rart at treverket i huset ditt slipper ut små mengder sagflis så finkornet at det ser ut som støv? Har gamle trestykker, enten det er skap eller gulv, små synlige hull? Vel, huset ditt har sannsynligvis vært målet for et angrep fra treorm. Fra nå av er ingenting med spor av tre trygt, så det er best å eliminere dette skadedyret så raskt som mulig.

Årsaken til utseendet til dette skadedyret er ikke knyttet til ett enkelt faktum, og det er derfor det er vanskelig å, med sikkerhet, finne de spesifikke årsakene som fører til at de angriper et bestemt hus. Vi vet imidlertid at treormer lever av fuktighet, noe som er en av grunnene til at de blir oppdaget. Så vær oppmerksom dersom det dukker opp fuktige flekker på veggene og taket i hjemmet ditt, og husk å åpne vinduene ofte, slik at luften kan sirkulere.

Men la oss se konkret på hvordan vi bør handle i praksis for å bekjempe denne pesten.