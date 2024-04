5 moderne enetasjes hus (med plantegninger for enda mer inspirasjon)

Denne fargeplanen viser deg stoffmøbler i grønt, senger, bord, kjøkkenmøbler; og skapene i brunt. Den har to soverom og et komplett bad mellom dem. Vi kan se at det er mye lagringsplass i hvert av rommene og gangene i huset.

Merk deg at inngangen har noen trinn som har som mål å bygge bro over nivåforskjellen mellom fortauet og huset. Kjøkkenet er i hovedfasadeområdet, med vinduet ut. Soverommet har en skyvedør som åpner ut mot bakhagen. Tjenesteområdet kobles også til bakhagen, for de som vil ha en spesiell plass til hjemmearbeid.