Boliglisens: alt du trenger å vite om dette dokumentet

Boliglisens er et tema som ikke er fremmed for deg hvis du allerede har kjøpt eller fått bygget hus . Dette er et ekstremt viktig dokument, og nødvendig for deg som kjøper et hus. Uten dette vil du ikke kunne sikre deg boliglån eller et skjøte for salg eller kjøp av en eiendom. I utgangspunktet fungerer dette dokumentet som en slags garanti for at eiendommen har alle de kvalitetene og kravene som kreves for å regnes som beboelig.

Her forklarer vi alt om dette dokumentet. Dette er den kjedeligste delen når man bygger hus, men byråkrati er en del av prosessen og det er viktig å være informert. Én grunnleggende feil kan bety en uønsket forsinkelse i planene dine. Så vær oppmerksom.