Mugg hjemme: Hvordan det dannes og hvordan man kan eliminere det for alltid

Du kan eliminere mugg fra hjemmet ditt ved å bruke profesjonelle eller hjemmelagde rengjøringsmidler. Er problemet er veldig alvorlig, eller hvis du ikke kan fjerne det selv, anbefaler vi deg å samarbeide med kompetente fagfolk.

Med produkter du har hjemme kan du utgjøre mirakler:

Sitron : surheten er for eksempel perfekt for baderomsfliser;

: surheten er for eksempel perfekt for baderomsfliser; Natron blandet med vann ;

; Hvit eddik (vær oppmerksom på at det må være hvit, og ikke rød eller balsamico)!;

(vær oppmerksom på at det må være hvit, og ikke rød eller balsamico)!; Saltvann: ideelt for klær med muggflekker.

Når det gjelder eddik eller natron, kan du legge væsken i en sprayflaske, vente til den slår inn og deretter rengjøre. OBS, vi anbefaler at du skifter vannet flere ganger og rengjør børsten eller kluten grundig. Rengjør kun det berørte området; ikke spre den skitne kluten på noen måte.

Blekemiddel er også et effektivt produkt for å bekjempe mugg. Velger du å bruke det bør du ta på en maske, hansker og dekke til gulvet for å unngå flekker.

Vær oppmerksom på at blekemiddel ikke er et konsensusprodukt, så vi viser til andre naturlige løsninger. Det er opp til hver enkelt leser å bruke den løsningen som passer dem best og er effektiv for dem!