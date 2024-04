Pyrolytisk vs hydrolytisk ovn – alt du bør vite!

Når du har valgt alle de grunnleggende funksjonene til ovnen din, er det på tide å velge design og farge! Ovner er nå utstyrt med en rekke triks for å gjøre livet ditt enklere, for eksempel teleskopskinner for å hindre at grillen faller, assistert eller uttrekkbar myk lukking, hvor døren helt forsvinner under ovnen når du åpner den.

Når det gjelder farge, er det ikke bare rustfritt stål, hvitt eller svart. Det finnes andre farger som grå, antrasitt og mer levende farger!

Innbyggingsovner er også en aktuell, diskré løsning som ser flott ut på kjøkkenet.