Slik fjerner du fukt fra vegger så det aldri kommer tilbake!

Lurer du fortsatt på hva som får de mørke flekkene til å vises på veggene. La oss forklare det!

Veggmugg er en sopp som vokser på overflater og sprer seg gjennom sporer. Disse sporene (små kuler som er som frø av sopp) er tilstede i luften, bæres av vinden og er svært motstandsdyktige mot varme og kulde. Det betyr at det alltid er noen få millioner av dem i ethvert innendørsmiljø. Disse sporene kan ikke sees med det blotte øye, bortsett fra når de er i svært store antall, i form av støv.

Soppen i seg selv er vanligvis ikke giftig, men sporene kan forårsake de luftveis- og hudsykdommene som vi nevnte innledningsvis. Men i tillegg til helseskader, skader også mugg overflatene den legger seg på. Den vokser gjennom hyfer som trenger inn i overflater, og denne veksten over tid ødelegger belegg av vegger og tak. Det kan til slutt skade det permanent hvis det er laget av et følsomt materiale. Det som oftest skjer er at lag blir skadet, flasses, sprekker eller i det minste flekker. Jo dypere muggveksten når fra overflaten, jo større er skadeomfanget og desto vanskeligere blir det å bli kvitt den. Og la oss være ærlige, lukten er særdeles ubehagelig!

For at mugg skal vokse frem i et hus er det ikke nok at det er sporer der ettersom dette er overalt. Det må også være høy fuktighet, mat, behagelig temperatur og lite direkte sollys. Når det gjelder mat liker mugg byggematerialer som husene våre er laget av. Fuktighet oppstår naturlig i oppholdsrommene, spesielt hvis ventilasjonen ikke er optimal og det er kondenserer den på overflater. Det er derfor viktig og nødvendig å åpne vinduer når for å ventilere og lufte rommene.

Vegger, tak og gulvlister i mer fuktige rom, som bad og kjøkken, er generelt kaldere områder enn resten av boligen, noe som fører til at fuktighet avsettes der og til slutt infiltrerer og dreneres. Dette gir et perfekt miljø for muggvekst. Vi vet allerede hvordan den er dannet. Nå skal Homify hjelpe deg med å finne ut hvordan du rengjør dette selv!