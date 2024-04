10 boligforbedringer som ikke krever byggetillatelse

Concept Eight Architects

Du kan utvide huset ditt uten å spørre om tillatelse dersom høyden på utbyggingen/annekset ikke overstiger 2,2 m, og er i henhold til loven, og at første etasje i hovedbygningen med et areal er lik eller mindre enn 10 m² og ikke begrenser offentlig vei . Denne loven gjelder for enhver eiendom, så lenge den ikke er klassifisert eller er i ferd med å bli klassifisert. I tillegg kan ikke grunnen være en del av en fradeling, da den kanskje ikke er i samsvar med dens regler.