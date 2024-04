Vinylgulv: Alt du bør vite!

Dersom utseennde er et avgjørende kriterium i vårt valg, må gulvet også tilpasses bruken. Derfor har tykkelsen på slitelaget en direkte innvirkning på motstanden til jorden, så den må velges i henhold til rommet den er beregnet for. Slik sett vil du ikke velge samme vinylmodell for entré eller kontor. Med mindre den er av veldig god kvalitet.

For å sikre god akustisk isolasjon er det å abefale å velge et belegg som vil gå under vinylen, som for eksempel skum. Her bør man velge det som er tykkest mulig.

Rullevinylgulv er enkle å påføre, opptil 25 m og med dobbeltsidig tape for store flater. Bladene er klebende eller selvskjærende. For baderom er det lurt å velge et antisklibelegg og sjekke om det er kompatibelt med fuktige miljøer. For å lette vedlikeholdet er de fleste vinylgulv behandlet for å hindre at flekker fester seg. Til slutt, hvis du ønsker å installere vinylgulv i et offentlig rom, må du være oppmerksom på brannvurderingen.