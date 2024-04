Sandwichpanel: Hva du bør vite, fordeler, ulemper og tips

Som vi allerede har nevnt bør du sørge for at strukturen din er i stand til å motta termoakustiske fliser. Hvis det er installert i strukturer med geometri eller motstand som er uforenlig med sandwichpanel, kan det oppstå alvorlige og ubehagelige problemer.

Derfor anbefaler vi at monteringen utføres av et profesjonelt team (entreprenør, byggherre eller takspesialist).

Vær imidlertid oppmerksom på at termoakustiske fliser må monteres med maksimal avstand mellom støttene, for å tåle vedlikehold og vindbelastninger uten at det oppstår for stor deformasjon. Dette avhenger av flisens geometri og flisplatens størrelse. Tenk derfor på at for lavblokker (opptil 12 m) skal den tillatte overbelastningen holdes på rundt 150 kg/m².