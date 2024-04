20 rom på mindre enn 6 kvadratmeter

Og hvorfor ikke begrense dimensjonene til rommet ditt selv? I denne idéboken om små soverom tenkte vi at det ville være interessant å bringe tilbake et forslag med et diametralt motsatt synspunkt. Når soveromsoverflaten er stor, kan du alltid avgrense hvileområdet, og skape et perfekt intimområde. I dette prosjektet materialiserte ideen seg ved å legge til et gyllent rekkverk som skaper en fysisk grense med de gjenværende bruksområdene til rommet. Resultatet? Et unikt, romantisk og elegant miljø.

Se flere geniale forslag fra dekoratører registrert hos homify .