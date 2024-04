Sammenleggbare senger: ideelt for å spare plass og ta imot besøkende!

Veggsenger er også kjent som Murphy-senger. Navnet er til ære for skaperen William Lawrence Murphy som søkte patentet rundt 1900. Historien forteller at William Murphy bodde i en ettromsleilighet i San Francisco. En dag ble han forelsket i en operasanger og bestemte seg for at han ville ta henne med hjem, men i henhold til datidens moralkodeks var det ikke så godt for en dame å gå direkte inn på et mannsrom. For å løse problemet skapte Murphy dette systemet for å arrangere sengen mot veggen. Den første modellen var naturligvis mer primitiv. En interessant historie, ikke sant? Mange av de største oppfinnelsene oppstår fra de mest uventede hendelsene.

Det som er sikkert er at ideen satt fast og Murphy- senger fortsetter å bli brukt hovedsakelig, og som vi allerede har fortalt deg, for å spare plass. I dag inkluderer disse sengene tilleggsfunksjoner som oppbevaringsrom, belysning og, i noen tilfeller, til og med et skrivebord.

Hvis du liker lykkelige slutter, vil du sikkert bli glad for å vite at William Murphy faktisk endte opp med å gifte seg med damen han ønsket å imponere!