10 fantastiske enetasjes hus i Portugal som vi alle skulle ønske vi hadde

For å gjennomføre prosjektet ditt må du ikke gjøre det uten erfaringen og kunnskapen til en arkitekt. De vil vite hvordan man kan optimalisere plassen så mye som mulig og tilpasse den til dine behov. I dag, i tillegg til 2D-prosjekter, gjør de fleste arkitektkontorer allerede 3D-prosjekter som lar kundene ha en veldig realistisk ide om hvordan huset vil se ut, noe som blant annet gjør at endringer kan gjøres i tide. Uavhengig av hvilken type prosjekt som presenteres for deg, vurder hver detalj i oppsettet som skal tillate et strømlinjeformet dagligliv i hjemmet.

Bildet over viser planen til et enetasjes T2-hus på 145,70 kvadratmeter. Huset inneholder et soverom, en suite med gang, et kjøkken med spiseplass, et pantry, et vaskerom, en stue og et gratis bad. Prosjektet omfatter svømmebasseng og anlagte omgivelser.

Som du kan se av bildet, går konfigurasjonen nøyaktig i samme retning som vi forklarte ovenfor med de sosiale rommene på den ene siden og hvileplassene på den andre.