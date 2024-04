Hva koster det for et nytt kjøkken?

Og vi kommer til det sentrale spørsmålet som ikke har forlatt oss gjennom hele artikkelen: – hvor mye koster et spesiallaget kjøkken?

Dette spørsmålet har ikke bare ett svar, men så mange som det er kjøkken og budsjetter der ute! Hver fagperson i området gir forskjellige tilbud avhengig av valg, materialer, installasjonsvansker osv.

Og selvfølgelig, om det er dyrt eller billig avhenger mye av hver persons budsjett. Ved å bruke en bilanalogi er det som å kjøpe en bruksbil eller en førsteklasses bil: begge går på veien og gjør jobben sin, men de har veldig forskjellige priser, ikke sant? Kvalitet betaler seg selv, og derfor kan det være en god investering å velge et øvre middels kjøkken i stedet for et lavt utvalg, da det sannsynligvis vil vare lenger og under bedre forhold.

Men kan jeg finne billige komplette kjøkken?

Som vi allerede har nevnt er begrepet dyrt og billig subjektivt, og det avhenger av hva du er villig til å betale. Trikset er å prøve å få de beste materialene til den laveste prisen, men for veiledning vet du at du kan få et mellomklassekjøkken med et godt areal (25m2) for rundt 8000 Euro, alt inkludert.