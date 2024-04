Modulhus i Braga: bærekraft og lave priser i Minho!

Hva er fordelene og ulempene med modulkonstruksjoner ?

La oss starte med fordelene:

Attraktiv pris: som vi forklarte i innledningen får disse husene sine deler produsert på en fabrikk som deretter blir montert på stedet. Dette gjør prosessen raskere og krever mindre arbeidskraft enn det som kreves for tradisjonell konstruksjon. I tillegg er modulhus energieffektive, noe som betyr at du bruker mye mindre på regninger på slutten av måneden. En annen merverdi dreier seg om at bankene allerede har begynt å tilby lån til bygging av prefabrikkerte bygg, noe som ikke skjedde før nylig.

Rask konstruksjon: Modulene bygges i fabrikken på en standardisert produksjonslinje, så de er raskt klare fordi de blant annet ikke er avhengig av meteorologisk volatilitet. Når de er produsert, tar du bare modulene til feltet og setter dem sammen, det vil si at de kommer til stedet delvis konstruert.

Enkel tilpasning til fremtidige endringer: Når vi kjøper hus vet vi ikke hva fremtiden bringer, og vi må kanskje utvide boligen fordi vi trenger flere soverom, kontor eller andre nyttige rom. I en tradisjonell konstruksjon kan et tilbygg være en kjedelig jobb. I modulhus er det veldig enkelt: bare legg til en modul på sidene eller toppen. Det er også mulig å flytte en modul til et annet sted, endre utformingen av huset.

Bærekraft: ideen om bærekraft er alltid forbundet med modulære hjem. Når de vet dette, utforsker bedrifter denne fasetten og presenterer veldig interessante og innovative løsninger. Fabrikkbygging genererer mindre avfall, materialene som brukes resirkuleres og kan gjenvinnes senere, husene er termisk godt isolerte og har systemer som gir energibesparelser som LED eller solcellepaneler.

Og hva er ulempene?

Transportkostnader: transport av modulene til felt kan være svært kostbart. Likevel vil den totale kostnaden alltid være under det å bygge et tradisjonelt hus. Før du starter prosjektet, spør selskapet i denne forbindelse for å gjøre regnestykket og forstå hva som er mest givende for deg.

Mindre allsidig design : Konstruksjon av fabrikkens produksjonslinje betyr at det er færre designalternativer. Imidlertid kan eiere nesten alltid tilpasse detaljene, og selskaper har utvidet utvalget av tilbud.

Innledende investering: når du bygger et tradisjonelt hus kan materialer kjøpes avhengig av fremdriften i arbeidet. Ved prefabrikkerte produkter er det vanlig at bedrifter ber om forskudd.

Nå som du er klar over de viktigste fordelene og ulempene med modulboliger, la oss bli kjent med noen selskaper i Braga-distriktet som er dedikert til å bygge modulboliger.

