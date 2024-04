De 4 beste malingstypene for interiør med fuktighet

Akrylmaling er en vannbasert maling. Det er å foretrekke fremfor glyserinmaling fordi det praktisk talt ikke lukter og tørker raskt. Videre er den mer miljøvennlig og har god vanndamppermeabilitet og er lett vaskbar. For et godt resultat, velg en akrylmaling av god kvalitet. Det vil ofte bare kreve ett strøk og vil forbli vakkert over tid.