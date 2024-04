Hvilke prosjekter krever ikke byggetillatelse?

Er du nysgjerrig?

Ønsker du å bygge et svømmebasseng på tomten din behøver du sannsynligvis ikke byggetillatelse, men du må passe på å informere bystyret på forhånd. Vær oppmerksom på at dette trinnet kan fravikes dersom kommunens egne forskrifter tilsier det.

Hvis forhåndskommunikasjon er nødvendig, må du presentere dokumentene som allerede ble forespurt, ledsaget av et arkitekt- eller ingeniørprosjekt, for at godkjenningen skal være automatisk med lokale myndigheter. De har kun har 20 dager på seg til å protestere og kan starte arbeidet 20 dager etter kommunikasjonen…

Før arbeidet starter skal det gis informasjon. Velger du et innendørsbasseng eller et basseng over bakken trenger du ikke lisens eller forhåndsvarsel.

Viktig merknad : det kan være skattemessige konsekvenser når du forbedrer eiendommen din med bygging av et svømmebasseng.