Jul i Brasil – skikker og tradisjoner

I Brasil lages julemiddagen dagen før. Når slutten av den 24. nærmer seg, begynner vi å organisere måltidet for neste dag. Den 25. begynner feiringen av jul. Folk spiser vanligvis middag den 24.desember, og den 25.desember spiser de lunsj for å samle familie og venner. Julemiddagen innebærer mange forberedelser og ritualer. Alt for å gjøre julaften rett og slett perfekt.

Det første trinnet er å tenke på den spesielle dekorasjonen for den dagen. Mange familier liker å pynte bordet med en munter duk og sette masse frukt for å matche det supertropiske klimaet som merkes på denne tiden av året i Brasil.

Brasiliansk middag er forskjellig fra alle andre land, og noen serverer den ved midnatt. Barnefamilier spiser selvfølgelig litt tidligere. Tradisjonelt samles familie og venner i stua