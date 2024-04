Finn ut den ideelle størrelsen på garasjen for 2 biler

For å kunne få plass til to biler må du planlegge å bygge en garasje som er stor nok til å romme to kjøretøy. Den doble garasjen lar deg parkere to biler som er beskyttet mot vind, regn og sol… Plasseringen, størrelsen og formen til denne bygningen avhenger i hovedsak av to kriterier: ditt terreng og dine behov. Du bør også ta hensyn til mulige konfigurasjoner av en dobbel garasje. Du har valget mellom å parkere de to bilene side ved side eller på rad. Faktisk har konfigurasjonen stor innvirkning på prisen på garasjen.

Hver av disse konfigurasjonene (side ved side eller på rad) har sine fordeler og ulemper. Kriterier som den praktiske siden, overflaten som vil være nødvendig på tomten eller konfigurasjonen av hjemmet ditt er avgjørende å ta hensyn til for å ta det riktige valget.

Garasjen side ved side:

Som navnet tilsier vil kjøretøyene stå ved siden av hverandre. Denne typen garasje har en stor døråpning på begge kjøretøyene. I dette tilfellet er det nødvendig å ty til måling og derfor planlegge et større budsjett. Det kan også være to standarddører atskilt med en betongstolpe. I dette tilfellet har hver bil sin egen dør. Side-by-side garasjen lar deg ta et eller annet kjøretøy når som helst uten å måtte foreta ekstra manøvrer. Innvendig kan plassen skilles med en solid skillevegg, en halvvegg, enkle søyler eller stå fritt. Det gjøres vanligvis under huset. Å designe denne typen garasjer i hagen ville være for invaderende.