De mest egnede materialene for baderomsvegger

Tre ble ikke alltid sett positivt på som en måte å dekke gulvet eller veggene på et bad på, men sannheten er at denne ideen er helt utdatert. I dag er det fullt lønnsomt å dekke et bad med tre, og plassen vil være mye mer innbydende og komfortabel. Ideell for naturlig dekorasjon.

Velger du dette materialet, må du velge et brannsikkert tre, som teak, eller et som har gjennomgått en vannavvisende behandling for å garantere en god tetning. Unngå også flytende gulv, da vann kan trenge inn mellom lamellene.