Prosjekt på 100 m² for bare €50 000

Dette huset som vi ser her ble designet med et areal på 100m² og med en trekonstruksjon som vil imponere de fleste. Et av målene med implementeringen er nettopp den naturlige belysningen av de indre rommene, som er direkte relatert til utsiden gjennom sjenerøse vinduer som åpner ut mot landskapet og den lille, men innbydende hagen!