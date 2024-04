Oppussing av små bad – finn ut hvordan du gjør det og hvor mye det koster!

En god måte å starte oppussingen av det lille badet på er ved å skifte ut belegget i dusjområdet, eller veggen bak vasken.

Hvilke materialer skal brukes?

- Mosaikk – kan være laget av glass, keramikk, stein, porselen, og til og med metall. Beslagene på bildet er laget av glass eller keramikk, og ser vakre og moderne ut. Med priser som starter mellom 15 og 20 euro per m2, er det raskt å legge, og ikke veldig dyrt å dekke små områder med dette materialet som har en imponerende effekt. Ikke bruk tabletter med lim da de er mindre motstandsdyktige mot fuktighet. Velg installasjon av fagfolk.

- Fliser – et essensielt materiale for badet. De kan være glatte, med litt relieff, ensartet farge eller mønster, det som betyr noe er at de er av god kvalitet for å garantere motstand. Et flisbelegg av god kvalitet vil koste deg priser som starter på 25 euro per m2 (ekskludert arbeidskraft. Du kan også finne mye dyrere avhengig av valgene dine).

- Mikrosement og epoksyharpiks – er perfekte belegg for dusjvegger og gulv på grunn av deres vanntette egenskaper. Et belegg av denne typen kan koste rundt 58 Euro per m2 (arbeid inkludert).

På små bad vil flisleggingsarbeidet ta rundt to dager, inkludert overflatebehandling og vil koste rundt 100 euro i arbeidskraft.

Før du velger materialet ditt bør du gjøre en del research på nett, og besøke spesialbutikker for å sjekke fargen og teksturen før du forplikter deg!

(verdier oppnådd ved å søke i store forhandlere og spesialnettsteder)