Dette huset ser ut til å være et enetasjes hus. Men det er to!

Stein er et byggemateriale som har vært brukt lenge, ikke bare fordi det er en gave fra vår moder jord, men også på grunn av dets flotte utseende og motstand som har fengslet mennesker siden tidenes morgen. Nå er intet unntak, og stein er et av de mest verdsatte og ønskede materialene for å bygge hus. Hvem vil vel ikke bo i et steinhus? Vi tror at det er et materiale som mange er enige om.

I denne idéboken vil vi se på et hus som vil fengsle deg. Det er en enebolig som ligger i Spania. Steinhuset viser en rustikk stil på utsiden, men overrasker oss med sine mer moderne elementer på innsiden. Dette huset ble bygget av Huga Arquitectos og det vil du sikkert like like mye som vi gjør.