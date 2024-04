Et moderne familiehus bygget med 21 000 euro

Hvis du vil bygge ditt eget hus og liker den moderne stilen og moderne materialene, men ikke klarer deg uten kosen til et lite hus og en sjenerøs mengde naturlig lys, så er prosjektet vi skal vise deg i denne idéboken er for deg.

Det er en eiendom med kun én etasje som fremstår som integrert i et grønt og frodig naturlandskap. Vi inviterer deg til å bli med oss for å lære om byggeprosessen. Det er verdt å nevne at dette huset, bygget i Thailand, er relativt billigere sammenlignet med tradisjonelle hus i Portugal. Husk imidlertid å sjekke listen vår over arkitekter og byggherrer for å spørre om priser. Det finnes ferdighus til svært rimelige priser og av høy kvalitet!





La oss ta en titt!