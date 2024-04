15 portugisiske prefabrikkerte hus

Ved å dra nytte av all den eksisterende teknologien som er tilgjengelig for øyeblikket, skapte vi et enebolig med utmerkede materialer for å oppnå det beste kompromisset mellom en moderne konstruksjon tilpasset dagens tid med enkel arkitektur, med materialer av overlegen kvalitet og med utmerket kvalitetsstandarder enten når det gjelder komfort og energieffektivitet. Forespørselen ble gjort av to unge leger som ønsket en effektiv konstruksjon på alle nivåer, og som passer perfekt inn i stedet de valgte for implementeringen (i sentrum av Ponte de Lima) for kunder. Det er også verdt å fremheve det utmerkede arbeidet utført av arkitekt- og ingeniørkontoret, som, fra Ponte de Lima, gjorde arbeidet mye lettere ettersom de hadde fullstendig kunnskap om stedet og hele området rundt.

BELIGGENHET: Ponte de Lima

TOTALE DIMENSJONER: 18 × 3,3 × 11 m / 200 m² (lengde, høyde, bredde / areal)

TOTALPRIS € 150 000,00