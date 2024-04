Fordeler og ulemper med saltvannsbasseng

Våren er snart her, og med den kommer litt av varmen og solen som alle elsker så mye! Sommeren er allerede i sikte, og har du svømmebasseng eller planlegger å skaffe deg et, er dette tiden for å komme i gang med bygging, planlagt vedlikehold og/eller nødvendige reparasjoner for å få bassenget klart til varmen kommer.

Det finnes flere vedlikeholdssystemer for basseng, for eksempel klassisk bruk av kjemikalier, saltvann eller innovative ultrafiolette systemer. Bruken av klor har blitt stadig mer kontroversiell og nye alternativer dukker stadig opp – noen med mange fordeler og andre med noen færre. Det fortsetter å være den mest brukte metoden i portugisiske svømmebassenger. Hvorfor? Til tross for fordelene med de nye systemene, er ulempene fortsatt betydelige.

Saltvannsbasseng har dukket opp som et trendy alternativ til tradisjonelle klorbassenger. Begge har fordeler og ulemper, så les videre for å finne ut om et saltvannsbasseng passer for deg!