Melamin – 7 ting du trenger å vite om dette materialet

Termolaminert

Termolaminat er materialet som mest forveksles med melamin, men det har en helt annen produksjonsprosess.

Termolaminat produseres ved å overlappe 8 til 10 lag med kraftpapir belagt med termoherdende harpikser, på toppen av dette legges et ark med dekorativt papir dekket av et lag med beskyttende harpiks kalt et overlegg . Dette settet føres under høyt trykk ved høy temperatur for å tillate polykondensering av harpiksene. Den siste delen ligner på å lage melamin, ikke sant? Forskjellen er at melamin har bare ett laminert lag, som bruker vesentlig lavere trykk og temperatur. Det er derfor melamin også kalles direkte trykklaminat eller lavtrykkslaminat.

Termolaminat er omtrent 0,7 mm tykt. Den er veldig sterk og motstår slitasje og høye temperaturer. Den kan plasseres på forskjellige materialer som kryssfiner, fiberplater eller heltre.