Hvilke typer oppvarming finnes, hvordan fungerer de og hvor mye koster det?

Elektriske varmeovner:

Den mest grunnleggende versjonen av den elektriske varmeren er en konvektorovn. En enkel varmeovn varmer opp luft som deretter slippes ut over varmeren. Hvis metoden er enkel, forblir komforten som tilbys rudimentær. Luften varmes opp på bekostning av fuktighet, slik at atmosfæren raskt blir tørrere. Denne typen enheter fordeler ikke varmen jevnt, med mindre du velger en varmevifte som er mer støyende. Det finnes modeller for mindre enn 500 kroner, men vær oppmerksom på strømregningen. Konvektorovner er et godt alternativ for oppvarming av et isolert rom, eller som en overgangsløsning inntil det endelige varmesystemet er installert.

Radiator med strålepanel:

Radiatorvarmeren varmer ikke luften direkte, men varmer en aluminiumsplate som sprer varmen jevnt gjennom en aluminiumsplate som igjen sprer varmen gjennom et perforert stålpanel. Varmen sprer seg horisontalt, uten å tørke luften for større komfort. Radiatorer er mye mer effektive enn elektriske varmeovner, men radiatorer er litt dyrere (mellom 2000 og 5000 kr avhengig av modell). Det skal også nevnes at de ikke alltid er er gode nok til å oppfylle energikriteriene.

Blandede varmeovner:

Det er mulig å kombinere fordelene med elektrisk oppvarming og sentralvarme takket være blandede eller kombinerte varmeovner. Disse modellene fungerer som en vanlig varmtvannsbereder, slik at du kan nyte varmen i kaldere årstider. Disse varmeovnene har en elektrisk motstand som er i stand til å alternere varmekilden.