Dekk fliser med vinyl – løsningen du har lett etter!

Hvis du ikke kjenner til vinyl ennå, har du sannsynligvis blitt distrahert. Dette plastmaterialet er ekstremt allsidig og finnes overalt, fra vinduene i butikker og kafeer, til gulvbelegg på mange bedrifter og hjem.

Den er laget av petroleum og vanlig bordsalt i en relativt enkel kjemisk forening. I sin mest primære form fremstår den som et hvitt pulver. Dette pulveret tilsettes deretter fargestoffer og andre stoffer, avhengig av hva som er tiltenkt sluttproduktet.

Klistremerkevinyl er laget for å være ekstremt fleksibel, men også veldig motstandsdyktig, noe som gjør den perfekt for å dekke overflater. Du har sannsynligvis kommet over mye av dette materialet, uten å være klar over det, i butikkvinduer og reklamepaneler fordi det på grunn av dets motstand mot soleksponering er mye brukt til dette formålet.

Kanskje du aldri har tenkt på potensialet til dette materialet for interiøret i hjemmet ditt. Vinylklistremerker har vist seg å være utmerkede dekorative komplementer, enkle å installere og fjerne, med mange motiver å velge mellom og en svært attraktiv pris. Men motstanden mot varme og fuktighet gjør den perfekt for andre bruksområder, nemlig å dekke flislagte overflater som trenger en rask oppussing på bad og kjøkken!

For tiden er det paneler, veggmalerier, tapeter for våte områder, isolerte motiver og til og med perfekte imitasjoner av fliser, alt i vinyl, for å gi et livligere preg til dine krevende rom. Tenk på det!