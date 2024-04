Avfukter: tips for et fuktfritt hjem

Luften vår ender opp med å bli overbelastet med fuktighet. Både for tørr luft og luft med for høy luftfuktighet usunt. Oppvaskmaskinen, vaskemaskinen, tørketrommelen, klær som tørkes innendørs, bad og mat som tilberedes skaper fuktighet i luften og sprer seg raskt over hele huset. Dette skjer spesielt hvis hus eller leilighet ikke er godt ventilert.

Muggflekker kan dukke opp på vegger eller under tepper. Luktene som sprer seg seg og treverket som råtner kan ende opp med å være svært ubehagelig. Derfor er det nødvendig å ty til løsninger som kan avhjelpe for høy fuktighet i luften slik at man kan leve under bedre forhold. Avfukteren er for eksempel en utmerket alliert.

Fordelene med avfukteren er at den hjelper til med å bevare folks helse. I tillegg er vedlikehold av avfukter ganske enkel, og det krever ikke mye arbeid.