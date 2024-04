Hvordan bygge hus i Portugal

Å velge arkitekten til å utvikle hjemmeprosjektet ditt bør i seg selv ses på som et prosjekt, da det vil avgjøre ikke bare formen og innholdet i hjemmet ditt, men også graden av tilfredshet du vil føle, før, under og etter prosjektet.

Men hvis du på dette tidspunktet fortsatt prøver å forstå om du trenger en arkitekt eller en sivilingeniør, forklarer vi… Arkitekten er ansvarlig for planlegging av huset, inkludert funksjonskomponent og bruk av areal. Han vil ha ansvar for å prosjektere prosjektet for hele den arkitektoniske delen av konstruksjonen. Sivilingeniøren vil ha ansvar for å håndtere den strukturelle delen av prosjektet, samt de ulike spesialitetene. De to fagpersonene vil med andre ord jobbe sammen innen de ulike spesialitetene (vann, elektrisitet, gass… ), og gjøre den overordnede gjennomføringen av byggeprosjektet mulig.

Dette betyr at du vil trenge begge deler, men i dag når du ansetter et arkitektfirma, leier du vanligvis allerede tjenestene til et team som involverer arkitekter og sivilingeniører, så dette er ikke et problem. Hvis arkitekten jobber alene, er han vanligvis også ansvarlig for å gi råd innen anleggsteknikk.

Arkitekten, eller arkitektfirmaet, er ansvarlig for å lage prosjektet, som normalt består av tre faser: – Forstudiefasen, Konsesjonsfasen, hvis ansatt, og Gjennomføringsfasen. Dette kommer i tillegg til premiering, sluttarbeidskomponenter (de siste skjermbildene) og teknisk assistanse. Men med mindre du avtaler det med et tverrfaglig firma, er ikke 'konstruksjonsovervåking' inkludert. Dette er fordi teknisk assistanse kun refererer til forklaringen av delene som utgjør Utførelsesprosjektet og avklaring av tvil, mens konstruksjonsovervåking innebærer hyppige reiser av den profesjonelle, eller utpekte personen, for den respektive verifiseringen. overholdelse av detaljer, bruk av foreskrevne materialer og riktig bruk, blant mange andre verifiseringsartikler.

Så hvordan velger du den beste arkitekten for deg?

- Avgrens planen du laget for å utarbeide budsjettet, inkludert i detalj alle egenskapene til huset du ønsker, inkludert den arkitektoniske stilen. Jo mer detaljert beskrivelsen din er, jo bedre er arkitektens forslag;

- Søk etter fagfolk og kontorer, lag en kontaktliste over arkitektkontorer som interesserer deg, ta hensyn til arbeidet de presenterer i deres portefølje, eller nettside, eller som du allerede kjenner personlig, og som matcher stilen du leter etter. På dette tidspunktet kan homify være essensielt siden du kan bli kjent med et stort antall fagpersoner i detalj, med deres respektive arbeid (i detalj), filosofi og kontakter.

- Fra denne listen velger du de som ser ut til å møte dine behov, ønsker og stil, og be om et tilbud for å forberede et prosjekt i henhold til planen du har laget. Forespørsel, tilgjengelighet og innhentede tilbud vil hjelpe deg med å gjøre ditt valg. Eliminer budsjetter uten riktig spesifiserte kostnader fra begynnelsen. Til slutt råder vi deg til å avgrense ditt endelige valg ved å ta med kandidater individuelt til byggeplassen, og be dem ta med noen ideer og skisser fra tidligere prosjekter som kan passe til dine ideer.

Til slutt er det viktig å huske at å ansette et firma som gir integrert styring av hele prosjektet kan spare deg for mye hodebry, prosjektavvik og budsjettoverskridelser!