Hvordan påføre gipsplater for å lage en vegg?

Har du noen gang hørt om pladur ? Og på gipsplater ? Vel, disse to navnene refererer til det samme, bare at Pladur er en merkevare og navnet endte opp med å bli assosiert med denne typen materiale.

Bruken av gipsplater er et utmerket alternativ når du ønsker å isolere en eksisterende vegg bedre eller skille et rom, enten hjemme eller på et kontor. For eksempel, hvis du har et ganske stort rom og du tror du kan dra nytte av plassen og lage et kontor, kan du ved hjelp av gips lage det rommet. I tillegg brukes gipsplater til å lage senket tak når du skal plassere gardiner eller skape indirekte belysning fra taket. Pladur kan også brukes til å lage hyller eller hyller med innebygd veggeffekt. Det er uansett mange løsninger med gipsplater og det er vanskelig for oss å ignorere dem.

Påføring og montering av gipsplater på vegger er ikke en stor sak, det er en rask og enkel prosess. Det kan gjøres av spesialiserte fagfolk, men også av deg selv, med litt grunnleggende informasjon og bruk av passende verktøy. For å hjelpe deg har homify samlet i én artikkel alle de viktige tipsene for å bruke gipsplater i hjemmet ditt.

Sjekk det ut!