6 trinn for å montere gardiner riktig

Tar vi målene på vinduet, slik at gardinen blir større, blir gardinstangen automatisk større enn vinduet. Ellers gir det ikke mening, ikke sant?

Å ha nøyaktige mål er nøkkelen til vellykket oppheng. Tell mellom 7,5 og 10 cm over vinduslinjen og merk plasseringen med blyant. Men hvis stangen er mer enn 1,5 m lang, skal den merkes 10 cm over vinduslinjen. Hvis du fortsatt foretrekker at vinduet skal ha et høyt tak, mål 2,5 cm under toppen. Dette er selvfølgelig standardmål, som justeres etter dine kriterier og preferanser.

Det er også veldig viktig å sjekke at alle mål er godt justert, slik at gardinet ditt ikke ser ut som abstrakt kunst. Test det med et målebånd for å sikre at alt er riktig. Perfeksjon er vårt eneste kriterie!