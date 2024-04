Topp 10 umotstålige containerhus!

Et modulært hus med ikke én, men to etasjer! Hva er vel bedre enn det? To etasjer hvor glass dominerer alle fasadene, slik at naturlig lys og vegetasjon trenger inn i huset og skaper et helt spesielt og attraktivt miljø for huset.

Et tiltalende hus, for sine enkle og moderne linjer, for sitt lyse tre på terrassen som gir en hyggelig hageplass til sofaer eller bord. Et unikt modulært hus som søker å skinne og utvide skjønnheten i ethvert hjørne av verden, og lover fortryllende utsikt i magiske hjørner… Ville du satt opp noe som dette her?!