Alt du alltid har ønsket å vite om LSF-konstruksjon (men ikke visste hvor du skulle lete)!

- Strukturell sikkerhet

Selv om konseptet refererer til letthet, og mange stiller spørsmål ved den strukturelle motstanden til LSF-strukturer, er de veldig trygge. Motstanden til strukturen er gitt av materialet, det vil si stål, og i denne forbindelse skiller det seg ikke mye fra konvensjonelle strukturer.

I tradisjonell konstruksjon ivaretas konstruksjonens sikkerhet ved at jernstenger settes inn i sementpilarer, mens i LSF-konstruksjonen er denne sikkerheten gitt av galvanisert stål, i profiler og bjelker med avstander på rundt 60 cm. Denne strukturen krever ikke sement, da den er lettere, men den blir også mer motstandsdyktig mot jordskjelv, ettersom ytterveggene fungerer som strukturen til bygningen. Dette fordeler all vekten av platene og gulvene, som om det var et gigantisk, fleksibelt bur, forsterket av belegget av strukturelle plater, noe som reduserer risikoen for brudd.

Kort sagt: – den lave vekten av konstruksjonen og hele LSF-bygningen, fordelingen av de tyngste elementene i fundamentene (dvs. ved bunnen), en god fordeling av laster over hele konstruksjonens omkrets, formbarheten til metallet og Fleksibiliteten som tilbys av mangelen på stive forbindelser gjør denne typen konstruksjon like sikker som tradisjonelle, om ikke mer.

- Komfort

LSF-konstruksjoner gir utmerkede varmeisolasjonsegenskaper, en grunnleggende funksjon for energisparing. Dette skjer fordi det utvendige isolasjonsmaterialet er ekspandert polystyren, og interiøret er laminert gipsplater og flere centimeter mineralull. For å sikre at denne isolasjonen opprettholdes er dørene og vinduene doble, slik at de ikke blir svake punkter i konstruksjonens ytelse. Dette gjør LSF-boliger svært økologiske og ansett som bærekraftig konstruksjon.

Materialene som bidrar til å opprettholde termisk isolasjon isolerer selvsagt også lyd veldig effektivt, så disse husene garanterer også lydisolasjon, enten fra utsiden til innsiden eller mellom rom.