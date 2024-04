Gips: Hva det er, hvordan det brukes og hvilke andre finisher som finnes

La oss starte med det grunnleggende. Hva er gipsing?Gips er belegget av kalk, sement eller gips som vegger og tak i bygninger mottar. Kalkmørtelen, eller sement, og sand som påføres vegger forbereder dem for belegg, og fungerer som en base for det. Denne mørtelen må være helt vanlig, ha liten porøsitet og ikke være mer enn 5 mm tykk. Dette er et toppbelegg som er ansvarlig for å hindre passasje av vann og la bygninger puste.

For tiden består gips, som et konstruksjonselement, av systemer som gjør at et element som er nesten todimensjonalt gir en utmerket respons på fysiske og mekaniske påkjenninger. Gips kan påføres i ett lag (enkelt lag) eller i to lag (dobbelt lag). I det første tilfellet kombinerer den belegg- og etterbehandlingsfunksjonene. I den andre er påføringen laget med tanke på en finere og mer forsiktig finish. Gips kan vanntettes dersom det tilsettes et vannavvisende tilsetningsstoffsom gjør det motstandsdyktig mot vann og infiltrasjon.