Volumetri? Finn ut nå hva det er og hva det er for!

Til slutt forklarer vi konseptet med volumetrikk brukt på dekorasjon.

Interiørdesign og dekorasjon er utviklet under forutsetning av et balansert arrangement av elementer i rommet, med sikte på å oppnå hyggelige miljøer. Dette betyr rent at volumet av møbler og andre elementer må integreres i volumet av rommet, med tanke på dimensjonene som er tilgjengelige der. Når vi sier at en sofa som er for stor for en gitt plass får den til å virke mindre, sier vi ganske enkelt at denne balansen mellom tomt og opptatt volum ikke er oppnådd!

Bruken av volumer for å legge til interesse for dekorasjon, selv om det ikke er noe nytt, har fått fans, noe som har resultert i bruk av tredimensjonale belegg, for eksempel reliefffliser, stein eller 3D-tapet. Det er volumet som øynene våre oppfatter, som fanger oppmerksomheten vår og gir mer interesse for helheten!