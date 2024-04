Hvor mye koster det å bygge et hus – trinn for trinn

Som vi allerede har nevnt tar vi her for oss byggeprosessen, uten at det påløper utgifter til konsesjon, topografiske undersøkelser, lån, pålagte prosjektkostnader eller andre utgifter. Vær imidlertid oppmerksom på deres eksistens og ta dem med i budsjettet ditt.

For de som ikke har egen tomt, begynner prosessen med å bygge et hus med å kjøpe tomten. Så begynner hodepinen.

Kjøper du en fradelt grunn vil du ha en del grunnleggende infrastruktur, som blant annet strøm og kloakk allerede installert. På en ikke tildelt grunn vil disse infrastrukturene måtte betales av deg. Du kan også kjøpe tomt med godkjent prosjekt (inkludert normalt i byutvikling) men du er begrenset i hva du kan bygge (du kan ikke avvike fra godkjent prosjekt). Siden du allerede har godkjenning er dette ikke lenger et problem.

I Portugal, som i alle land, varierer landverdiene veldig, men det er kjent at innlandsverdiene er lavere. En annen faktor som gjør at verdiene varierer er nærheten til byer, spesielt store befolkningssentre. Dette betyr at et hus i det indre av landet, i en landsby, vil være det billigste alternativet. Hvis du har et mindre budsjett vil du sannsynligvis måtte flytte fra byene for å realisere drømmen om å bygge huset ditt.

Noen steder kan verdien av tomten til og med representere 50 % av husets verdi, da prisene varierer fra 18 euro per kvadratmeter i innlandet til mer enn 1500 euro per kvadratmeter i eksklusive områder ved sjøen (husk at disse er veiledende gjennomsnittsverdier).