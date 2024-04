8 tips til hvordan du kan reparere en kran

Når en kran lekker skyldes det vanligvis slitasje på kranens tetningsskiver, noe som enkelt kan skiftes og kjøpes i enhver byggevarebutikk.

Blandebatterier har normalt en hette på håndtaket, som må fjernes med en skrutrekker. Under dette dekselet er festeskruen som må fjernes. Du kan bruke en klut til å absorbere vannet, men fjern den når du tar av kranlokket. Denne delen har en stjerneskrue på enden av tetningen, så fjern den for å erstatte skiven. Hvis panseret er kalkbelagt eller skittent, må du rengjøre det før du installerer den nye tetningen. Da er det bare å skru den inn, i motsatt retning.

Merk : det bø nevnes at prosedyren for reparasjon av kranen er den samme for alle kraner av denne typen, uansett om det er for et kjøkken, bad, dusj, badekar eller til og med en hagekran.