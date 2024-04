Hvordan vite om en vegg er strukturell (og kan rives)

I et husoppussingsprosjekt der vegger må endres eller fjernes, må du nøye analysere om det er skillevegger hvis funksjon kun er å skille og kondisjonere mellomrommene, eller om det er strukturelle eller bærevegger. Dette problemet er spesielt viktig når renoveringen gjelder en gammel bygning (for eksempel før 1950) eller et landsted. Dette er de vanlige arkitektoniske typologiene. Den bærende veggen er den som har en strukturell funksjon, det vil si de som arbeider «solidarisk» med andre strukturelle elementer som buer, hvelv, bjelker eller tak for å støtte bygget.

Dessverre er det mange bygninger som kollapser fordi oppussing ble utført uten tillatelse eller tilstrekkelig teknisk rådgivning. Heldigvis er denne typen handlinger i dag mer kontrollert, og folk blir stadig mer klar over farene som følger av å ignorere regler eller ikke bruke gode fagfolk.

Derfor anbefaler vi at du, før du griper inn på et vertikalt element i et hus, konsulterer en god tekniker som kan definere hvilke vegger som er strukturelle og hvilke som ikke er det. Hvis du ønsker mer informasjon om emnet kan du følge oss videre.