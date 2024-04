6 ting du bør vite før du bygger innglasset balkong i en leilighet

Hvis du har tenkt å fortsette med prosjektet med å bygge et telt på balkongen din, må du vite at det er noen prosedyrer og trinn å følge, men at det er mulig å gjøre det på lovlig vis.

Hva du trenger å gjøre for å ha et kult telt:

Gjennomfør prosedyren for lisensiering og forhåndskommunikasjon for arbeidet med ditt byråd:Reglene for disse kan være dine egne, da standarder kan variere avhengig av sted, avhengig av ulike faktorer.

Ha et arkitektonisk prosjekt for å endre bygningens fasade: prosedyren for dette er gjenstand for en analyse av kvaliteten på inngrepet, med vurdering av materialene som skal brukes (konfigurasjon, farge og snitt brukt), samt behov og interesse i å bevare eller ikke bevare bygningens opprinnelige særtrekk.

Kom til en forståelse med naboene fordi det er viktig å bli enige med sameierne om utformingen av rammer, bekledninger og andre komponenter som skal brukes (hvis det ikke er konsensus, vil hver enhet installere sin egen type baldakinløsning, noe som vil føre til skader på byggets estetikk og påfølgende devaluering i eiendomsmarkedet. Denne avtalen krever autorisasjon fra sameiets forsamling godkjent av et flertall på to tredjedeler av byggets totale verdi, dersom arbeidet med teltet endrer fasaden. Sameier kan ikke skade den arkitektoniske linjen eller arrangementsestetikken til bygget med sine nye arbeider.