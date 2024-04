Moleanos kalkstein: Egenskaper, typer, fordeler og ulemper, rengjøring og priser!

Som tidligere nevnt har Moleanos-steiner fysiske og strukturelle egenskaper som krever konstant pleie, regelmessige rengjøringsvaner og, for å unngå store og til og med irreversible problemer, behandling av selve steinen. Derfor, hvis du allerede har denne typen stein i hjemmet ditt, vil beising, avkalking og vanntetting av Moleanos-stein absolutt være kjente temaer for deg. Du bør se etter firmaer/fagfolk som utfører denne typen tjenester, fortrinnsvis ved bruk av økologiske produkter uten sure eller alkaliske baser, for å sikre dyp rengjøring uten å skade gulvet.

Behandling og polering av Moleanos-stein, som er viktig for at den ikke skal miste sin tekstur, glans og farge, gjør ikke rengjøring mindre nødvendig. Vi anbefaler at du rengjør overflatene regelmessig for å opprettholde materialets integritet.