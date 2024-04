8 ting som det er uflaks å ha hjemme

Noen mennesker er overtroiske, andre ikke så mye.

Hva slags person er du? Bryr du deg om disse tingene?

Sannheten er at vi bruker et helt liv på å lytte til visse ting, og de ender opp med å bli inngrodd i hodene våre , forutsatt at de selv på en daglig basis.

Hvis du vil starte året på en mer positiv måte og unngå alt som kan tiltrekke uflaks, ta en titt på denne idéboken. Vi har satt sammen 8 ting som kan uflaks hjemme, som du bør endre nå hvis du har det i livet ditt.