Komplett guide til nedløp: Oppdag typer, installasjon og priser

På grunn av egenskapene til materialet (plast), er PVC-nedløpet blant de billigste alternativene på markedet, både når det gjelder produkt- og installasjonspriser. Til tross for at de er billige, er disse nedløpene holdbare og motstandsdyktige mot skader forårsaket av kontakt med naturlige elementer, og lar seg ikke korrodere. De har også fordelen av å være tilgjengelige på markedet i ulike farger, så det er enkelt å få dem til å passe inn i et hjem, uansett stil.

Til tross for at de er holdbare, er de ikke like motstandsdyktige som nedløp laget av noen type metall. Denne lavere motstanden innebærer for eksempel et større behov for vedlikehold og regelmessig rengjøring slik at materialet som følge av oppsamling av rusk ikke går i stykker eller demonteres. Til tross for den brede paletten av farger som er tilgjengelig, er ikke dette det peneste materialet. Hvis du ønsker å velge en renne som fremhever bygningen fra et estetisk synspunkt bør du etter andre materialer.