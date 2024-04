Hvordan termisk isolere loftet for å spare energi og få det mer bekvemmelig?

Hvorfor? Fordi det er enkelt. Visste du at ¼ av varmen går tapt gjennom taket? Som vi vet stiger varmen, og som sådan er loftet et av rommene som må isoleres først. Samtidig hindrer isolasjonen også at kald luft kommer ut om sommeren. Slik sett er varmeisolasjonen på loftet en fordel hele året, da den holder den kondisjonerte luften inne og hindrer utsiden i å komme inn i rommet. Kondisjonert luft kommer normalt ut gjennom små hull eller sprekker rundt rør, ledninger eller skorsteiner. Over tid er det normalt at materialer, for eksempel tre, begynner å vise disse små hullene som påvirker oppvarmingen eller kjølingen av hjemmet ditt og har innvirkning på energiregningen. Men ikke bekymre deg. En profesjonell kan enkelt oppdage lekkasjepunkter på et loft og finne de beste metodene for å tette dem.

Selv om det ikke er mulig å peke ut en viss verdi av hva du vil spare i energi dersom du isolerer boligen din – fordi alt avhenger blant annet av størrelsen på huset, familiens vaner – er det studier som peker på besparelser. på mellom 30 % og 50 %.

I tillegg til å regulere temperaturen på huset, oppfyller termisk isolasjon av loftet andre formål: det eliminerer mugg, reduserer støy, fuktighet og kondens, forhindrer for tidlig forringelse av taket og agglomerering av is (som kan ødelegge strukturen).

Husk imidlertid at det ikke er nok å isolere plassen. Du må også holde den ren. Hvis du ikke rengjør loftet ditt på måneder eller år, vil det begynne å generere et betydelig lag med støv. Denne skitten på loftet vil også gjøre luften som sirkulerer i hjemmet ditt skitten. Før du isolerer hjemmet ditt, må du rydde loftet eller i det minste organisere og rengjøre det for å beskytte luftkvaliteten i boarealet ditt.