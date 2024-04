Kjøkken med kjøkkenøy: hva du bør vite før du designer ditt nye kjøkken!

Er det mulig å ha en øy på et lite kjøkken? Hver plass er forskjellig, men den gode nyheten er at det for tiden er både store og veldig kompakte øyer. Et godt alternativ for et lite kjøkken er en kompakt øy på hjul. Hjulene lar deg lene øya inn i et hjørne når du trenger plass til å bevege deg rundt, til å bant annet ta imot folk. På et lite kjøkken vil det neppe være mulig å innlemme en øy med komfyr eller andre hvitevarer, men øya kan for eksempel brukes til oppbevaring.