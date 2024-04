Pladur: fordeler, ulemper, vannavstøtende gipsplater og priser

Kispo -merket lånte navnet sitt til vinterkåpene som vi kjenner så godt. Gillette er barberblad og Pladur er gipsplater. Dette betyr at produktet ender opp med å ta på seg navnet til merket fordi det er så vellykket å selge det.

Nå er Pladur eller gipsplater et panel sammensatt av gips – med eller uten tilsetningsstoffer – som vanligvis presses mot et pappbelegg. Det er et materiale som er mye brukt i sivil konstruksjon, i innvendige vegger og undertak. For å få styrke kan pussen blandes med fibre – papir eller glass – eller med andre tilsetningsstoffer som gir brannmotstand eller reduserer vannopptaket. Derfor, til tross for dens tilsynelatende skjørhet, er gipsplater mye mer motstandsdyktig enn vi kanskje tror.

Sammenlignet med murvegger er gipsplatevegger lettere og mindre tykke. Dette er ark produsert på fabrikk og brukt nesten utelukkende innendørs. Ved påføring på utvendige lukkinger skal materialet benytte konstruksjonsstålprofiler og sementbaserte plater.

Tillater gipsplatevegger elektro- og VVS-installasjoner? Ja, disse installasjonene er utført med takfestesystemer eller skrudd til galvaniserte stålprofiler.