Hull i veggene: hvordan fylle dem og få en ny vegg!

Metode 5 – Med rørreparasjonskitt, for bredere hull

For tiden finnes det et bredt utvalg av reparasjonsmasser og sparkelmasser på markedet som er enkle å påføre og garanterer gode resultater. Disse produktene for å fylle sprekker kommer i form av rør som gjør oppgaven med å sette inn sparkelmassen i hullet mye enklere og lar den vare lenger, slik at du alltid kan ha den for hånden for å reparere små hverdagsproblemer på veggene dine. Alt du trenger å gjøre er å ta en liten mengde sparkel og sette den inn i hullet ved hjelp av en slikkepott (spadler eller neglebehandlingspinner er perfekte for denne jobben, spesielt i mindre hull). Fyll hullet i veggen, glatt til med en fuktig klut og la den tørke godt. Først etter tørking kan du male, om nødvendig.

Metode 6 – Med gips, for bredere hull

Stucco er laget av gips, gipsplater har mye gips og det samme gjør gips , så å bruke gips for å reparere hull og sprekker i disse overflatene er ikke urimelig. Det er en enkel teknikk, mye brukt av fagfolk, og gir overlegen finish. Kjøp vanlig gips, bland litt vann for å lage en pasta, påfør den på hullet, glatt den med en slikkepott og deretter med en fuktig klut. Gjør hele denne operasjonen raskt da gipsen også tørker raskt. Om nødvendig kan du pusse den for å gjøre den jevn etter at den har tørket.