Oppdag viktigheten av takhøyde i et hus!

Selv om loven fastsetter et minimumstiltak for å garantere tilstrekkelig beboelighet, er det viktig å merke seg at denne verdien kanskje ikke er nok til å garantere at huset har de beste estetiske forholdene eller for å unngå en følelse av tranghet . Og sannheten er at med byplanleggingspress betyr behovet for å få mest mulig ut av tilgjengelig areal at verdiene alltid settes på et minimum, noe som ender opp med at spesielt leiligheter har tak som visuelt virker lave. På den annen side forverrer dårlig størrelse lister, friser, pynt og undertak dette problemet.

Den gode nyheten er at det finnes noen løsninger som kan hjelpe visuelt å få tak til å virke høyere og rom til å virke bredere! Her er noen tips:

– Legg vekt på vertikale elementer – når du har lav takhøyde er det viktig å unngå å trekke oppmerksomheten til rommets bredde. I stedet bør høye og smale elementer inkluderes i dekorasjonen, som for eksempel vertikale lameller på veggene.

– Velg innfelt belysning – glem prangende lamper som henger i taket, nå! Dette vil bare fremheve hvor lave tak du har og fremheve følelsen av klaustrofobi i rommet. Velg innfelt belysning: – det er enkelt å installere og i tillegg til å optimalisere plassen din kan du også spare penger fordi LED-spotlamper allerede er ganske billige og sparer mye strøm.

– Velg veldig lyse farger for å understreke følelsen av romslighet, og ikke engang tenk på mørke vegger eller elementer, som bare vil vise tydeligere den lave høyden på rommet.

– Når du setter rammer på veggene, velg en høyde rett over sofaen. Plasser dem aldri i midten, da dette bare vil skape en visuell forstyrrelse, som om du deler veggen i to og gjør plassen mer begrenset.

– Innrede plassen med lave deler, som viser de fleste veggene godt, og forsterker hele høyden. Og dekorer med glasselementer som på grunn av sin gjennomsiktighet ikke kutter den visuelle linjen og ikke forstyrrer følelsen av dybde og bredde.

– Og til slutt, tenk nøye gjennom høyden på gardinene! Disse skal gå fra gulv til tak eller maksimalt være rundt fem centimeter fra gulvet. Enhver annen størrelse vil ikke gjøre noe for å forbedre stilen og levedyktigheten til rommet.