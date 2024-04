7 tips til flislagt dusj

The Spacealist - Arquitectura e Interiores

Å lage en flislagt dusjbunn er ikke akkurat en enkel handling, det krever visdom, slik at alt er operativt, uten problemer med lekkasjer, infiltrasjoner, ujevnheter eller andre pinlige situasjoner som kan gjøre denne prosessen til en katastrofe. Så, hvis du ikke vet, ikke våg! Hvis du ikke har noen rundt deg, med minimal erfaring med å lage et flislagt dusjkar, ikke begi deg ut i Macgyver heller! Foretrekk å bruke mer, men ha en godt utført jobb, for som det sies, det som er billig kan være dyrt.

Hvem bør se etter?

Trenger du et designprosjekt for å ombygge dusjen eller hele badet ditt, bør du kontakte en interiørarkitekt . For påføring av fliser, en flislegger og til arbeidet vil en rørlegger være de mest egnede fagpersonene.

Hvor skal man lete?

Vel, du er på rett sted! Her på homify har du tilgang til alt og alle kontakter til mulige og utenkelige fagfolk innen arkitektur og dekorasjon. Bare gå til ’profesjonelle’-fanen ovenfor og søk etter spesialiteten og ditt bostedsområde, for å redusere reisekostnadene.